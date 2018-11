Usavano la corsia telepass senza pagare: condannati due automobilisti

Due automobilisti sono stati condannati per aver attraversato caselli autostradali senza pagare il pedaggio.

I casi

Il primo, condannato a tre mesi per insolvenza fraudolenta continuata, dovrà pagare anche le spese processuali e mille euro di multa, oltre ai danni per la Società Autostrade; Il secondo è stato condannato a cinque mesi di reclusione per truffa aggravata. I fatti finiti nel mirino della magistratura si sono verificati sull’A3 Napoli-Salerno. I due automobilisti transitavano nella corsia riservata ai possessori di telepass senza essere forniti dell'apparecchio.