Vende un monopattino sul web e poi scompare: 53enne di Sarno nei guai

Un 53enne di Sarno rischia di finire a processo perché accusato di sostituzione di persona e truffa. L’uomo, nel 2015, avrebbe messo in vendita un monopattino elettrico, tramite un annuncio pubblicato su un sito web, che suscitò l’interesse di un possibile acquirente che, a titolo di acconto, gli versò circa 300 euro attraverso una ricarica postepay. Ma, una volta incassato il denaro, si sarebbe reso irreperibile.

Il raggiro

Secondo la Procura di Nocera Inferiore, che ha aperto l’indagine, i soldi non finirono su una carta di sua proprietà, bensì su quella di un’altra persona. Nella stessa giornata, infatti, il 53enne si sarebbe recato presso un ufficio postale con una carta d’identità falsa presentandosi con il nome e il volto di un'altra persona per farsi rilasciare la carta su cui furono accreditati i soldi. Non ricevendo il monopattino come da accordi, la vittima sporse denuncia ai carabinieri.