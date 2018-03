Truffe sul web, usando storie di persone ammalate: arrivano Le Iene

Aveva usato anche il nome di Armandino, il piccolo tifoso della Salernitana che aveva commosso tutta Italia nella sua lotta contro un brutto male, da cui è guarito. Una truffatrice, ieri, è stata smascherata da Le Iene: molte persone, in maggior parte donne, sono cadute vittime del raggiro organizzato dalla donna senza scrupoli che esponeva sul web i suoi prodotti tramite falsi profili Facebook, impietosendo i clienti con storie false, come quella di avere figli malati, o di essere lei stessa gravemente ammalata.

Il raggiro

Dopo il pagamento, la merce non è mai arrivata alle vittime: le Iene sono riuscite a intercettare la donna responsabile della truffa. Quest'ultima, scoperta, ha messo in atto una violenta aggressione ai danni di Alice Martinelli che, con la sua troupe, è stata costratta a chiudersi in auto per difendersi dalla furia della truffatrice. Schiaffi, spintoni, offese e persino morsi per l'inviata del noto programma: indignazione da parte di tutti i telespettatori.