Prenotazioni fittizie in hotel, a Positano: denunciato un truffatore

Effettuava false prenotazioni on line per alberghi e strutture ricettive della Costiera Amalfitana, ma non l'ha passata liscia. E' stato denunciato un truffatore 47enne napoletano, incastrato dai carabinieri di Positano. L'uomo è accusato di truffa e indebito utilizzo di carte di credito.

Il sito

I militari hanno scoperto che l’uomo aveva dato vita ad un finto sito internet di un noto Hotel di Positano, dove raccoglieva prenotazioni di camere e bonifici in acconto sul proprio conto corrente. Ma il raggiro è stato scoperto grazie alle indagini dei carabinieri.