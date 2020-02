Truffavano le nonnine nella Piana del Sele: due arresti

Due uomini (un 65enne e un 40enne, entrambi napoletani) sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati di tentata truffa e truffa aggravata, in concorso, ai danni di due anziane residenti nei comuni di Battipaglia ed Olevano sul Tusciano.

I raggiri

Nel corso delle indagini i militari dell’Arma hanno accertato che i due individui, a bordo di un’autovettura Mercedes, hanno prima avvicinato una donna a Battipaglia tentando di farle consegnare la somma di 500 euro, quale pagamento a saldo per la riparazione di un computer richiesta dal figlio. Subito dopo si sono recati ad Olevano sul Tusciano dove hanno preso di mira un’altra anziana convincendola a consegnare loro 200 euro in cambio di un piccolo pacco destinato al figlio. I due truffatori napoletani sono stati arrestati in flagranza dei reati. Contestualmente, il denaro è stato restituito alla vittima, mentre il pacco e i telefoni cellulari degli arrestati sono stati sottoposti a sequestro. Per i due uomini, l’Autorità giudiziaria ha disposto il rito direttissimo, fissato per la mattinata di oggi.