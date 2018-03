Truffe agli anziani a Mercato San Severino: arrestati due napoletani

Hanno tentato diverse truffe, ma non l'hanno fatta franca M.S. 32 anni e A.V. di 27 anni , entrambi pregiudicati e provenienti dal napoletano. I due malviventi avevano tentato dei colpi a Mercato San Severino, ai danni di persone anziane.

I fatti

Nella scorsa estate, erano riusciti a farsi consegnare da una ultra 80enne più di 300 euro in contanti ed alcuni oggetti in oro, usando la classica scusa della consegna del pacco destinato al nipote e per il quale sarebbe stato necessario versare dei soldi. Grazie anche ad alcune telecamere presenti in zona, i militari hanno identificato i due che erano già in carcere per altri reati: la loro posizione, dunque, con le nuove accuse, risulta decisamente aggravata.