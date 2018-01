Truffe, 4 tentativi in un giorno a Sapri: una sola anziana è stata derubata

Ancora truffe ad anziani nel salernitano: quattro, i tentativi di raggiro nella sola giornata di ieri, a Sapri. Ignoti hanno contattato le vittime telefonicamente, spacciandosi per un loro presunto nipote, al fine di informarle che, di lì a poco, sarebbe passato un corriere a consegnare un pacco, in cambio di denaro per la spedizione.

La truffa

Solo in un caso la truffa è andata a buon fine, con una anziana che si è fidata del falso corriere consegnandosi dei soldi. Amarezza per l'accaduto, mentre si rinnova l'invito, da parte delle forze dell'ordine, di non dar retta a chi chiede denaro per conto di altri familiari.