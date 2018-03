Truffe ad anziani e a persone in difficoltà, danno per 120mila euro: in 3 nei guai nel salernitano

Sono finite nei guai tre persone accusate di truffe ai danni di persone anziane e in stato di bisogno. Almeno 12 i raggiri accertati tra Salerno e la Piana del Sele per un danno di circa 120mila euro. La Polizia Giudiziaria in servizio presso il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Gip presso il Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti dei 3 indagati.

Gli indagati

In particolare, per una donna di 38 anni residente ad Eboli sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre nei confronti di un pensionato di 71 anni residente a Salerno e di un avvocato di 46 anni residente ad Eboli è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Gli accertamenti

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, sono iniziate dopo la denuncia presentata da una coppia di anziani coniugi salernitani nei confronti di un uomo e una donna, che avevano loro falsamente prospettato la possibilità di ottenere un cospicuo indennizzo quale risarcimento per un infortunio avvenuto alcuni decenni prima. A fronte di tale possibilità i malcapitati avevano consegnato 2 assegni, del valore complessivo di 7.500 euro, a favore dei due indagati come anticipo per le spese che avrebbero dovuto sostenere per la gestione della pratica di indennizzo, che in realtà non è stata mai avviata. Le indagini hanno consentito di accertare che i due truffatori, insieme con altri due complici, avevano posto in essere, tra la città di Salerno ed i comuni della Piana del Sele, almeno altre 12 truffe, tutte attuate nei confronti di persone anziane o in stato di bisogno, per un danno complessivo di circa 120.000 euro. Sono stati inoltre individuati numerosi altri casi di tentativi di truffa. Alle vittime delle truffe venivano fatte firmare a loro insaputa, in luogo di richieste di risarcimenti, richieste di cessioni del quinto degli stipendi o richieste di finanziamenti.