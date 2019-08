Vacanze in Cilento, falsi annunci e truffatori in agguato: le segnalazioni

Nuove truffe in Cilento: l'ultimo caso è stato segnalato in questi giorni a seguito di un annuncio pubblicato su un noto sito internet. Ignoti hanno inserito on line le immagini di un villaggio di Marina di Camerota, proponendo in affitto delle villette nel mese di agosto a 540 euro.

La truffa

Ma quelle immagini pubblicate, in realtà, appartenevano ad un’altra struttura ricettiva di Marina di Camerota ed erano state inserite sul noto sito di annunci all’insaputa dei titolari. Come riporta Infocilento, un'altra truffa è poi stata segnalata pochi giorni fa ad Ascea, con un falso annuncio che circolava on line e relativo ad un appartamento indipendente: nulla di vero. Si raccomanda prudenza.