Truffe ai clienti di Unicredit, BNL e Intesa Sanpaolo: le segnalazioni degli utenti per la mail spam

Pioggia di segnalazioni, da parte dei salernitani, per una truffa via mail che, in realtà, sta colpendo quasi tutti i clienti delle banche Unicredit, BNL e Intesa Sanpaolo. Nella loro casella di posta elettronica, i cittadini hanno ricevuto una mail in cui si chiedeva nell’oggetto un “aggiornamento dei dati RGPD”. In realtà si tratta di una mail spam che ha il solo scopo di infettare la casella di posta elettronica e entrare in possesso di dati sensibili attraverso le piattaforme di home banking messe a disposizione delle banche stesse.

La truffa

La mail sembra arrivare direttamente dalla banca. Anche i link interni che invitano gli utenti a cliccare servono a reindirizzarli su piattaforme esterne completamente scollegate alla banca, come https://www.unicredit.it/it/privati.html E' necessario, dunque, non inserire alcun dato ed evitare di aprire i link, avvisando anche la Polizia Postale.