Società creditizia fantasma: 5 arresti per truffa e sequestro di beni per 1 milione

Fiamme Gialle in azione: il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale di Salerno, infatti, ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, come disposto dal giudice del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di 5 indagati accusati di truffe ai danni di imprenditori. E' stato anche emesso un decreto di sequestro preventivo di beni pari a circa 1 milione di euro, somma che corrisponde al profitto illecito.

Le indagini

Tutto è partito dalle denunce presentate da alcuni imprenditori: i finanzieri, grazie alle successive indagini, hanno scoperto l'esistenza di un'associazione a delinquere nazionale, responsabile di 13 truffe accertate. Approfittando delle imprese bisognose di un finanziamento, i truffatori mettevano in contatto le vittime con la filiale Credibanka, proponendo vantaggiosi contratti per i quali venivano subito richiesti versamenti per i costi delle operazioni di finanziamento, poi risultate fittizie. Un vero set cinematografico era stato messo in scena per la società creditizia fantasma, con tanto di receptionist e personale addetto.