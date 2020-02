Furti e truffe in Cilento, cresce la tensione a Casal Velino e Centola

Cilento sotto scacco: non cala, l'allarme truffe e furti ad Acquavella, a Casal Velino. Non solo tentativi di colpi: ora, a minare la tranquillità del comune, anche le truffe telefoniche. Le modalità di approccio sono sempre le stesse: ignoti, contattano la vittima raccontando di un falso incidente che vede protagonista il figlio o un altro parente e chiedono denaro per evitare conseguenze. Purtroppo, non mancano anziani che, lasciandosi assalire dall'ansia, assecondano le richieste dei malviventi, perdendo oro e soldi a causa del raggiro.

Il caso

Sempre in Cilento, l'altro giorno, due anziane sarebbero state derubate, convinte di aderire ad un’iniziativa di beneficenza, rivelatasi poi insesistente. Accorato, dunque, l'appello dei cittadini, affinchè le forze dell'ordine incrementino i controlli, per scongiurare nuovi episodi.