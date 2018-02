Truffatori travestiti da incaricati del Comune: l'avviso del sindaco di Baronissi

Raggiri e truffe ai danni dei più deboli, a Baronissi: pare che alcuni falsi dipendenti comunali cerchino di ingannare i cittadini. Così, il sindaco Gianfranco Valiante ha divulgato il suo avviso su Facebook, per mettere in guardia tutti:

Ci riferiscono che alcuni soggetti, spacciandosi per incaricati del Comune, bussano a casa delle persone chiedendo di accedere all'interno. Raccomandiamo, in special modo agli anziani, di non aprire casa trattandosi di impostori naturalmente mai incaricati, ne' autorizzati dal Comune di Baronissi.