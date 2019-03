Truffe all'Inps e all'Agenzia delle Entrate: 5 arresti, blitz anche nell'Agro

I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, eseguendo ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa da GIP di Nocera Inferiore, hanno arrestato 5 persone, residenti in provincia di Salerno, Benevento, Napoli e Lecce. I militari sono alla ricerca di un sesto indagato, al momento irreperibile.

Le accuse

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dell’Agenzia delle Entrate. Gli accertamenti effettuati a carico dei consulenti del lavoro hanno fatto emergere che i professionisti, insieme ai legalii rappresentanti di 84 ditte, anch'essi indagati, hanno dichiarato di aver anticipato fittiziamente a favore dei propri dipendenti 2.107.394,10 euro per assegni al nucleo familiare, malattii, maternità bonus Irpef 80 euro. L'importo è stato indicato nei file uniemens (denunce mensili Inps), modelli F24, con l'obiettivo di creare un credito inesistente nei confronti dell'erario. La sommma indebitamente percepita è così distribuita: 683.283,31 euro per il pagamento dei contributi ai lavoratori e per estinguere altri debiti tributari; 1.424.165,799 euro devoluta a favore di Federaziende e dell'ente bilaterale E.Bi.N. Gli indagati avevano individuato una falla all'interno del sistema di controllo dell'Inps e del SISPI, la Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa. L'adesione a Federaziende ed E.Bi.N. comportava la possibilità di ottenbere per i lavoratori subordinati corsi di aggiornamento e corsi di formazione legati alla sicurezza sul lavoro. I soldi - hanno accertato le indagini condotte dai Carabinieri - non sono mai stati devoluti per questa finalità.

In aggiornamento