Truffe a Vietri, linee telefoniche deviate: sventato un colpo

Allarme truffe, con tanto di linee telefoniche deviate, a Vietri: come riporta Zerottonove, dei truffatori chiedono il pagamento di un pacco e, per ottenere la conferma, deviano le telefonate delle ignare vittime. L’iter è sempre lo stesso: chiedere in anticipo dei soldi per un pacco in arrivo da un corriere, spacciandosi per nipoti o amici. Nessun problema, poi, se l’interlocutore dovesse insospettirsi, avendo deviato la linea telefonica su un loro terminale.

Il fatto

L’ultimo episodio è di pochi giorni fa con uno sventato raggiro ai danni di una signora anziana che aveva ricevuto la telefonata da un sedicente nipote: i parenti, insospettiti, hanno richiamato il numero, al quale ha risposto lo stesso truffatore. Richiamando, tuttavia, un altro numero della stessa famiglia, sono riusciti a sventare la truffa. Si raccomanda prudenza.