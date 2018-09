Truffe milionarie ai danni dell'Inps e dell'agenzia delle Entrate: scattano gli arresti e i sequestri

E' scattata alle prime luci dell'alba, un'importante operazione eseguita dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore: 6 gli arresti per i responsabili di associazione a delinquere per la commissione di truffe aggravate ai danni dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, nonchè per l'emissione di fatture inesistenti.

Il sistema

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica ed iniziata nel 2016, ha consentito di scoprire l'esistenza di un sodalizio criminale composto da commercialiti ed imprenditori-faccendieri che, con false assunzioni e la costituzione di società fittizie per emettere documentazioni contabili per prestazioni mai eseguite, ha permesso ai coinvolti di beneficiare, dietro pagamento di una provvigione percentuale, di indebite erogazioni previdenziali dell'Inps e di crediti di imposta dell'Agenzia delle Entrate.

Il risultato

Accertato che sono state percepite indennità previdenziali per circa 2 milioni di euro, nonchè che sono state emesse fatture per finte prestazioni che consentivano agli imprenditori di ottenere crediti di imposta per un ammontare di 20 milioni di euro. Intanto, sono 45 gli indagati raggiunti da misure cautelari reali di sequestro preventivo per equivalente, tra conti correnti, beni immobili e titoli di credito per 7 milioni di euro. Un risultato brillante per la Procura.