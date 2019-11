Truffe in trasferta: denunciato un salernitano in provincia di Chieti

Sono due i truffatori online scoperti dai carabinieri della Stazione di Sambuceto (San Giovanni Teatino ), che nel giro di poche settimane sono riusciti a identificare e denunciare un 56enne di Salerno e un 51enne di Napoli. Il primo ha cercato di ingannare un disoccupato della provincia di Chieti per carpirne i documenti di identità, con la probabile intenzione di aprire conti corrente fittizi o carte prepagate dove far confluire proventi illeciti.

Il fatto

A marzo di quest'anno il disoccupato stava spulciando gli annunci di lavoro su un noto sito e ne ha notato uno offerto da un'azienda proprio vicino a casa sua. Dopo aver risposto all'annuncio è stato immediatamente contattato. Qui è scattato il tranello: il finto responsabile del personale gli ha chiesto via mail di inviare una scansione della sua carta di identità, della patente e della tessera sanitaria, allo scopo di far redigere il contratto a suo nome. Dopo aver inviato quanto richiesto, la vittima della truffa però non ha ricevuto più mail dall'azienda. Insospettitosi, si è recato sul posto personalmente, scoprendo di essere stato ingannato