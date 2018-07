Truffatori e parcheggiotori abusivi a Salerno: in 12 nei guai, più controlli

Rafforzati i controlli di prevenzione da parte della Polizia di Stato, come disposto dal Questore di Salerno. Proprio quest'ultimo, infatti, ha emesso 12 provvedimenti di divieto di ritorno in alcuni comuni della provincia di Salerno, per tre anni, nei confronti di vari pregiudicati dell’hinterland napoletano sottoposti nei giorni scorsi a controllo dalle pattuglie in servizio.

I dettagli

In particolare 3 provvedimenti hanno colpito un gruppo di soggetti dediti alle truffe alle persone anziane: fingendosi avvocati, richiedevano alle ignare vittime somme di denaro in contanti per simulati incidenti stradali causati da loro congiunti. Altri 9 provvedimenti sono stati emessi a carico di altrettanti pregiudicati che erano dediti abitualmente alla truffa ed al gioco d’azzardo, nelle aree di servizio autostradali con il gioco delle “tre campanelle”. Inoltre, il Questore ha emesso 2 Daspo Urbani a carico dei parcheggiatori abusivi a Brignano. Le verifiche continuano.