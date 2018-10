Truffe ai parcometri: scoperti i responsabili delle manomissioni

E' stata scoperta la banda dei truffarori del parcometro, a Salerno. Come riporta Il Mattino, l'agenzia di investigazione a cui si era affidata Salerno Mobilità ha scoperto che sono tre le persone autori delle manomissioni, usando spugne, ritagli di stoffa, cartacce, pezzi di cartone, brandelli di plastica e oggetti metallici per bloccare i dispositivi che forniscono i ticket per la sosta delle auto. Ostruendo il bocchettone da cui vengono erogate le monete di resto agli utenti, dunque, tornavano sul luogo del "delitto", successivamente, per ritirare il bottino.

L'identificazione

E’ stato accertato che i tre operano in maniera del tutto autonoma. Uno di loro, un 30enne, è già stato identificato. Gli altri due non sono stati ancora riconosciuti, ma secondo le prime indagini, si tratterebbe di un ultrasessantenne e di un altro uomo di età compresa tra i 40 ed i 45 anni. Dopo una nuova querela corredata di foto e video, toccherà alla Procura della Repubblica portare a termine le indagini.