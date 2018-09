Truffe e rapine agli anziani: fogli di via e altri provvedimenti a Salerno

Polizia in azione, a Salerno: nell’ambito di una specifica attività di contrasto al fenomeno dei reati predatori, in particolare delle truffe agli anziani che periodicamente colpiscono prevalentemente le fasce sociali più deboli, il Questore ha emesso ieri diverse misure di prevenzione nei confronti di pregiudicati ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi e pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

I fogli di via

I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura hanno predisposto cinque provvedimenti di foglio di via con divieto di ritorno, di cui due nel Comune di Salerno, per persone provenienti dall’hinterland napoletano e salernitano annoveranti numerosi precedenti, tra cui tentate truffe a persone anziane, resistenza a Pubblico Ufficiale e rapina. Va ricordato che, qualore tali prescrizioni fossero non rispettate, scatterebbero provvedimenti ad hoc, alias l'arresto da uno a sei mesi.

Tre avvisi orali

Emessi, inoltre, tre avvisi orali, provvedimenti che danno luogo a particolari divieti e restrizioni, nei confronti di altrettante persone residenti in provincia di Salerno, con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di droga e la cui condotta ha fatto ritenere la persistenza della loro pericolosità sociale. L’inosservanza delle prescrizioni dell’Avviso Orale può dar luogo ad una successiva proposta di misura di prevenzione giurisdizionale più grave.

I Daspo

I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura, inoltre, su proposta della Polizia Municipale, hanno predisposto due provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di altrettanti cittadini salernitani, già noti alle forze dell’ordine, parcheggiatori abusivi a Salerno.