"Tu sei l'amante di mia moglie, ti uccido!": invalido al 100% picchiato a Torrione

Si trovava a bordo della sua Opel Meriva, in via Vittoria Del Re, a Torrione, quando è stato avvicinato da un uomo a piedi che ha iniziato ad aggredirlo, sferrandogli pugni e schiaffi ed accusandolo di essere, a detta della vittima ingiustificatamente, l'amante della moglie. E' quanto accaduto al signor Luigi Sammartino, invalido al 100% e ospite di un gruppo appartamenti gestito dalle Politiche Sociali del Comune di Salerno, lunedì mattina.

La denuncia

L'aggressore, noto alla vittima, dopo aver infilato il braccio nel finestrino della vettura, ha ferito il malcapitato che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso del Ruggi, i quali gli hanno diagnosticato 5 giorni di prognosi. Impossibilitato a difendersi, dunque, il signor Sammartino ha subito l'aggressione che è stata ripresa da un passante con un cellullare. Dunque, ha sporto denuncia alle forze dell'ordine: accertamenti in corso per far chiarezza sulla vicenda.