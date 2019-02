Studente affetto da tubercolosi a Salerno: scatta la profilassi a scuola

Paura a Salerno, dove uno studente dell’istituto “Genovese-Da Vinci” è stato ricoverato d’urgenza in ospedale perché affetto da tubercolosi. Si tratta - riporta Il Mattino - di un ragazzo di nazionalità straniera dell’età tra i 14 e i 17 anni.

Il caso

A segnalare il caso sono stati, venerdì mattina, i medici dell’Asl al preside dell’istituto scolastico Nicola Annunziata che ha subito informato il personale docente. Immediata la profilassi. Nella giornata di domani (lunedì 25 febbraio 2019) i compagni di classe e gli insegnanti saranno sottoposti ai test medici per escludere un eventuale rischio contagio. Non c’è nessun allarme, è la prassi. Si tratterebbe, infatti, di un caso non aggressivo e poco contagioso. Il giovane, attualmente, è ricoverato presso l’ospedale “Giovanni Da Procida” dove viene costantemente tenuto sotto osservazione dai medici.