Un tuffo insieme a Positano, "mano nella zampa": lo scatto di Carlo Prisco

Non gode di effetti speciali, eppure farebbe invidia ad una regia cinematografica: quell'immagine è reale e cattura quanto accaduto davvero, a Positano, in modo sorprendentemente naturale e sincronico. Marco e il suo cane, Diablo, hanno l'abitudine di tuffarsi in mare, contemporaneamente, nel periodo estivo.

A immortalare l'attimo magico in cui, simultaneamente, con il vento negli occhi, gambe e zampe si levano da terra per dirigersi in acqua, è stato il talentuoso fotografo Carlo Prisco che ci ha concesso il suo prezioso scatto. Emozioni pure, in foto.

Gallery