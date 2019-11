Dolori all'addome: ha un tumore, ma i medici di Battipaglia non se ne accorgono

Presunto caso di malasanità nel nostro territorio. Come riporta La Città, una 65enne salernitana si recò al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia con forti dolori all’addome: i medici la tranquillizzarono, ma la situazione non migliorava. Così, dopo un ulteriore passaggio al nosocomio di Battipaglia, non convinta della diagnosi, la malcapitata cambiò ospedale e si recò ad Eboli: proprio presso il nosocomio vicino, le è stato diagnosticato un tumore all’intestino.

La denuncia

Il marito della donna protagonista della vicenda, dunque, da un lato elogia l’operato dei medici dell’ospedale di Eboli e dall’altra attacca chi non si è accorto del problema per tempo. Ovviamente, i fatti sono tutti da accertare.