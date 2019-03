Circolo dei Canottieri Irno: anche Cremone al meeting sul tumore della mammella

Prevenzione è la parola d'ordine, a marzo. Il Circolo Canottieri Irno propone “Un Fiore chiamato Donna”, una iniziativa fortemente voluta da Giovanni Ricco, presidente del sodalizio sportivo e direttore sanitario dell’Ospedale Privato Villa del Sole di Salerno. “Difendi il tuo seno: una donna informata è una donna in salute” è la raccomandazione rivolta a tutte le donne.

Gli interventi

Per parlare della prevenzione del tumore della mammella, Ricco, l'8 marzo alle ore 18.30, ha invitato a intervenire professionisti tra i più esperti del nostro territorio, tra cui i dottori Luigi Cremone, dirigente dell’Unità Operativa di Senologia all’Ospedale Privato Villa del Sole e responsabile del servizio di patologia mammaria del gruppo Neuromed; la dottoressa Maria Lamberti, chirurgo senologo, dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, incarico di alta specialità in chirurgia radioguidata nei tumori della mammella. E, infine, la dottoressa Anna Maria Cascone, responsabile di patologia mammaria presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, vincitrice nel 2017 del “Riconoscimento Umberto Veronesi al Laudato Medico”, assegnatole dalla Associazione Europa Donna per la professionalità medica e l’amabilità caratteriale. Prevista una folta partecipazione.