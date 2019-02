Loffredo e il commercio: "All'allarmismo replico lavorando, avremo 69 navi da crociera"

Si parte dalla musica, si passa per il centro storico, si approda a lungomare, scrutando l'orizzonte e le navi da crociera che arriveranno presto in città. Dario Loffredo, assessore comunale al commercio, replica a chi sostiene che il commercio in città sia in forte crisi e presenta prossimi eventi ma anche dati, lancia input e dà consigli.

Le storie più belle

Il primo assist glielo fornisce la conferenza stampa di presentazione dell'evento "E vorrei raccontarti le storie più belle", il contenitore di musica, cultura, volontariato che sarà proposto agli spettatori sabato 2 marzo e domenica 3, nella Sala Pasolini del Teatro Diana, ad ingresso gratuito. "Questi artisti erano in giro cercando una sede, un palcoscenico e l'hanno trovato - commenta l'assessore -. Sono tutti cantautori. La musica servirà molto non solo per spirito d'intrattenimento ma anche come fatto sociale. La musica d'autore deve esserci e va promossa. Direi a tutti i gestori di locali di prevedere almeno una-due volte al mese, dopo questa nuova ordinanza che disciplina la musicia nei locali, di dedicare spazio alla musica d'autore e alla musica delle tradizioni. Non credo che il commercio sia in crisi. L'allarme si può lanciare ma io preferisco lavorare, rimboccarmi le maniche ed essere propositivo. Proprio ieri, lunedì 25 febbraio, ho fatto una riunione con tutte le sigle delle associazioni di categoria per rilanciare e mettere in campo tutte le iniziative. A Salerno abbiamo fermento in questo momento ed al commercio vanno dati due tipi di impulso: organizzativo e logistico. E' evidente la prossima conclusione a Piazza della Libertà di un parcheggio di 750 posti auto. A seguire pavimentazione in Corso Vittorio Emanuele - quella mancante -, la ristrutturazione del mercato di via Piave, quindi il mercato di Piazza Casalbore. La logistica è fondamentale per aiutare i commercianti ad attrarre. Dall'altra parte, ci sono iniziative che agevolano e intorno alle quali creiamo interesse: a marzo, l'iniziativa della festa del cioccolato artigianale, a settembre la festa del gusto, la festa del gelato, il Crocifisso Ritrovato nel centro storico, Salerno Letteratura che ormai è un must che porta Salerno alla ribalta nazionale. Avremo il Teatro dei Barbuti, l'Arena del Mare. C'è vivacità culturale. Quest'anno arriveranno 69 navi da crociera, pari a 100mila visitatori. Su mio input, stiamo lavorando con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria per creare a lungomare, dove arrivano i crocieristi, un punto non solo di accoglienza ma attraverso il quale orientare i turisti e proporre le migliori eccellenze dell'artigianato e del commercio salernitano. Insomma si lavora. All'allarmismo preferisco il lavoro. Se facciamo solo suonare l'allarme, creiamo soltanto confusione. Salerno ritornerà ad essere meta trainante della Campania".