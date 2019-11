Turismo, l’associazione turistica “Cilentomania” infittisce la sua rete di collaborazioni sul territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sarà ufficializzato giovedì 7 novembre 2019 il nuovo protocollo di intesa fra l'Associazione Turistica Cilentomania e il Comune di Campagna. La sottoscrizione si terrà presso l'ex Convento dei Cappuccini di Campagna alle ore 19:00, a conclusione di un'intensa giornata nel corso della quale si terrà la visita del Convento, testimone delle tradizioni locali e un convegno per presentare le nuove iniziative turistiche messe in atto dal Comune di Campagna. Il protocollo, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, ha lo scopo di individuare azioni comuni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale di Campagna Città d'Arte, alla promozione del territorio e all'accoglienza turistica. Il Comune di Campagna, infatti, sta attuando da anni un'azione promozionale e di valorizzazione del territorio, attraverso una serie di iniziative che hanno già fatto della cittadina campana un potente attrattore turistico.L'amministrazione comunale mira ora alla creazione di una filiera integrata di servizi turistici, individuando nell'Associazione Turistica Cilentomania un valevole partner per la promozione e la commercializzazione del Comune di Campagna a livello turistico.

Cilentomania, infatti, è da anni associazione di punta nel fornire servizi integrati per il turismo, cha vanno dalla promozione alla valorizzazione, dall'accoglienza turistica all'assistenza a 360° per quanti scelgono il Cilento come meta di vacanza. Valorizzare e promuovere a livello turistico il Comune di Campagna, posizionato geograficamente in un'area attigua al Cilento, può rappresentare

un ottimo volano per il Cilento stesso, grazie al notevole patrimonio artistico e culturale di cui Campagna dispone. Di contro, la cittadina campana potrà avvalersi della preziosa collaborazione e della decennale esperienza di Cilentomania in ambito di promozione turistica per far conoscere il suo territorio e le preziose testimonianze che conserva. Ed è proprio di questa competenza maturata negli anni e soprattutto della presenza capillare sul territorio, costituita, quest'ultima, da una rete molto fitta di contatti e dalla presenza di punti informazione dislocati nei

punti di maggiore afflusso turistico del Cilento, che il Comune di Campagna vuole avvalersi per la promozione turistica del suo territorio. Cilentomania, infatti, con la sottoscrizione del protocollo di intesa, si impegna a promuovere l'intero territorio di Campagna, con particolareriguardo alla valorizzazione delle bellezze storico-artistiche e delle tipicità gastronomiche e culturali della cittadina campana. Cilentomania, dunque, aggiunge un importante tassello alla fitta rete creata negli anni fra enti, associazioni e quanti operano nel settore turistico, dando un notevole impulso alla presentazione integrata del territorio cilentano e delle aree ad esso contigue al fine di commercializzarle al meglio sia in Italia che all'estero.