Turismo, nasce il Coordinamento delle sette associazioni extra alberghiere

Nasce il Coordinamento delle sette associazioni territoriali extra alberghiere della Campania che rappresentano oltre mille iscritti, tra bed and breakfast, affittacamere e case vacanze. La presentazione avverra' domani, alle 11, a Trecase (Napoli). Si tratta di attivita' che operano su due province, la Città Metropolitana di Napoli e la provincia di Salerno, per un'offerta turistica composta di beni patrimonio Unesco, bellezze archeologiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.

La fondazione

Il coordinamento è dotato di un proprio atto costitutivo, di un codice di funzionamento che prevede le funzioni di presidente, coordinatore e responsabili social. L'aspirazione è quella di rappresentare le circa 10mila strutture operanti sul territorio regionale campano. ''Attraverso il Coordinamento vogliamo mettere la nostra esperienza di ospitalita' ed accoglienza turistica al servizio dei territori e dell'intera comunita' regionale'' spiegano i promotori. ''La nostra idea di sviluppo fa leva sulle risorse e i giacimenti che la Campania offre. Abbiamo di fronte una grande sfida che si puo' vincere solo se si lavora insieme'', aggiungono.

Gli aderenti

Il Coordinamento è composto da associazione Pompeiana Affittacamere e Bed & Breakfast, presieduta da Roberto Sbrizzi, AreV-OD - Ospitalita' Diffusa per un Turismo di Qualita' intorno al Vesuvio, retta da Aldo Avvisati, Astar Associazione stabiese attivita' ricettive, diretta da Delia Di Maio, Host Italia - Campania di Antonio Serpi, Legambiente Turismo Campania e Cilento, Vallo di Diano, Alburni, con il responsabile Adriano Guida, Vesuvio Family House - B&B's and Incoming Association, presieduta da Francesco Di Fraia, e Atex - Associazione Turismo Extralberghiero penisola sorrentina e Capri, retta da Sergio Fedele. Durante la conferenza, il coordinamento passera' in disamina il progetto di rappresentatività nell'intera Regione, con interlocutori istituzionali e non. Dato l'elevato numero degli appartenenti al comparto turistico campano, la compagine intende essere un interlocutore costante nelle politiche di sviluppo e gestione del turismo.