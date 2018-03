Turismo a Capaccio, la cabina di regia affidata alla “Poseidonia”

Sarà “Poseidonia” a gestire tutte le attività turistiche del Comune di Capaccio Paestum. La nuova istituzione, costituita per volontà del consiglio comunale, si occuperà della gestione dei servizi turistici e del tempo libero con l’organizzazione e la promozione di eventi.

I dettagli

L’istituzione si propone di “lavorare per la conservazione, l’arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio” ma anche per “le attività di marketing, promozione e la valorizzazione del comparto turistico e del territorio attraverso una politica di immagine forte e unitaria sia per l’implementazione di attività già poste in essere dal Comune di Capaccio Paestum sia per l’attuazione di interventi per la qualificazione dell’offerta turistica, quali ad esempio l’integrazione dei prodotti turistici, le iniziative promozionali in Italia e all’estero, le manifestazioni e gli eventi locali, la partecipazione a fiere, i workshop in Italia e all’estero, l’incoming, la partecipazione a progetti comunitari e l’attività congressuale”.

Intanto, nel corso dell’assise municipale, sono state recepite anche le modifiche al Regolamento dell’imposta di soggiorno che entrerà in vigore dal prossimo 1 aprile. Dopo un lavoro condiviso tra l’Amministrazione comunale e gli operatori del settore, sono state modificate le tariffe che oscilleranno da un minimo di 0,60 euro a un massimo di 2 euro. Gli operatori turistici possono trovare il Regolamento completo e tutta la modulistica necessaria al seguente link: https://www.comune.capaccio.sa.it/per-il-cittadino/sportelli-e-uffici/sport-turismo-spettacolo-e-tempo-e-libero/tassa-di-soggiorno/.