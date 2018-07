Turismo, domani parte “Radio Costa Paestum”

Da domani (lunedì 23 luglio) e fino al 15 settembre, per cinque ore al giorno e tutti i giorni, la nota radio Paestum diventerà radio “Costa Paestum”. E' questa la prima di una lunga serie di iniziative volute dall'Amministrazione comunale, attraverso l'istituzione Poseidonia, per la promozione del territorio e del prodotto turistico che Capaccio Paestum nel suo complesso riesce ad offrire.

La curiosità

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle ore 19, per tutta l'estate, radio Costa Paestum rappresenterà il contenitore turistico ufficiale del brand Costa Paestum con i noti speaker, Paolo Simonetti e Roberto Bagazzoli, che Radio Paestum ha voluto inserire nella programmazione per uno spazio radiofonico tutto dedicato al turismo e al turista. Notizie ufficiali, eventi, iniziative ed attività per il tempo libero, collegamenti con le strutture ricettive e con gli stabilimenti balneari, interviste, tutte le info utili del territorio e tanto altro ancora direttamente dalle frequenze di radio Paestum. Alla prima puntata ospiti d'eccezione il Sindaco Francesco Palumbo e il consigliere delegato al turismo Giovanni Cirone. "Abbiamo immediatamente sposato il progetto - dichiara Carmine Nigro, patron di Radio Paestum - e siamo certi che questa prima forma di collaborazione sperimentale radio Paestum / Comune e istituzione Poseidonia si fara' apprezzare. Siamo felici ed orgogliosi che dalle nostre frequenze presenti anche in modalità on air sul web il Comune di Capaccio Paestum possa offrire un servizio turistico innovativo ed intelligente”.