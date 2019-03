Ictus per un turista a Positano: soccorso con l'eliambulanza e condotto al Ruggi

Attimi di forte apprensione, per le condizioni di un turista straniero, a Positano. Nel primo pomeriggio, infatti, il 64enne austriaco, ha perso conoscenza: soccorso da personale del 118, è stata portato d’urgenza al presidio ospedaliero di Castiglione dov’è giunto in codice rosso per ictus cerebrale.

I soccorsi

Stabilizzato, l’uomo è stato condotto, a bordo di un’ambulanza di tipo A, al porto turistico di Maiori dove ad attenderlo, come riporta Il Vescovado, c’era l’eliambulanza per trasferirlo al reparto di Neurologia dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Tutti con il fiato sospeso per le sue condizioni.