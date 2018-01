Turista morta a Praiano, il Codacons: “Verificare se la tragedia poteva essere evitata”

Dopo la tragedia verificatasi ieri a Praiano, costata la vita ad una turista di Belluno, spinge il Codacons della Campania a chiedere chiarezza agli inquirenti.

La denuncia

Secondo il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori bisogna capire se si tratta solo di un fatto imponderabile o se, con la giusta previdenza e cautela, questa tragedia, come tante altre, poteva essere evitata. “Di certo - si legge in una nota - nessuno può pretendere di prevedere un'onda anomala, ma è anche vero che, da giorni, i bollettini regionali segnalano ai sindaci costieri e alle autorità di Capitaneria di Porto di prestare la massima attenzione per il rischio di mareggiate”. In caso di fenomeni meteorologici quali mareggiata intensa, infatti, il transito o la permanenza in luoghi prospicienti la battigia o i moli possono determinare elevata pericolosità per l’incolumità delle persone. Per l’avvocato Pierluigi Morena, dell’ufficio legale del Codacons Campania “è per questo che chiederemo agli inquirenti di accertare se, ai fini precauzionali per la salvaguardia della pubblica incolumità, siano state adottate specifiche misure e attività di protezione civile”. Gli fa eco il presidente Enrico Marchetti: “I pericoli vanno previsti e poi, alle ordinanze deve seguire una seria attività di vigilanza volta ed eliminare i rischi che minacciano l’incolumità pubblica perché non chiudere il molo? Perché non sbarrare l'accesso con vigilanza? E poi sono stati installati i cartelli di allerta? Tanti dubbi che meritano risposta”