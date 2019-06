Crisi respiratoria sul Monte Faito: turista salvato dal Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS è intervenuto, nel primo pomeriggio di oggi, unitamente all’elisoccorso 118 Salerno per soccorrere un turista tedesco in crisi respiratoria.

L'allarme

L’uomo, cinquantottenne, stava percorrendo il sentiero 334 del monte Faito verso località Le Tese quando, probabilmente a seguito di una reazione allergica, ha avuto severe difficoltà respiratorie. La compagna ha avvisato prontamente il 118 che a sua volta ha allertato sia le squadre terrestri del CNSAS che l’elisoccorso 118 di Salerno. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con il personale sanitario a bordo dell’elicottero che ha provveduto a stabilizzare l’uomo per poi recuperarlo tramite verricello sul velivolo ed affidarlo all’ambulanza posizionata in un vicino campo sportivo. Le squadre terresti CNSAS hanno infine supportato la compagna, decisamente provata per quanto accaduto, verso il ritorno a valle.