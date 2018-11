“Tutti i giorni 25 Novembre” al Comune di Fisciano: l'iniziativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Tutti i giorni 25 Novembre”: questo è il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Fisciano per sensibilizzare la cittadinanza rispetto al fenomeno tristemente diffuso della violenza sulle donne. Stamattina, a Palazzo di città, si è tenuta la presentazione a cui sono intervenuti il sindaco Vincenzo Sessa, l'avvocato Rita Guacci delegata alle Pari opportunità per il Comune di Fisciano e Rossella Sessa, Dirigente Forza Italia.

“Ogni forma di violenza deve essere contrastata soprattutto quella sulle donne che è forse tra le più meschine perché molto spesso al di là della violenza fisica viene perpetrata anche violenza psicologica. Per questo abbiamo scelto di realizzare questa manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica - ha esordito il sindaco Vincenzo Sessa- Non potevamo esimerci dalla celebrazione del 25 novembre, Giornata Internazionale dedicata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro la violenza sulle donne. Abbiamo partecipato con molto entusiasmo alla campagna lanciata dalla Camera dei Deputati Non è normale che sia normale. Domenica 2 dicembre, alle 17 a Palazzo di Città si terrà un incontro dal titolo Tutti i giorni 25 Novembre. Per allontanarci da una formula esclusivamente celebrativa, abbiamo invitato Filomena Lamberti, donna sfigurata dal marito con l’acido, che ci porterà la sua testimonianza e il suo coraggio che credo sia la dose e l’elemento principale per contrastare questo fenomeno”, ha aggiunto l’avvocato Rita Guacci, consigliere comunale delegata alle Pari opportunità del Comune di Fisciano.

“Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione che consentiranno domenica prossima la realizzazione di questo incontro, volutamente non fissato in occasione della giornata del 25 novembre proprio per rimarcare quanto la sensibilizzazione e il contrasto del fenomeno debba avvenire ogni giorno”, ha concluso Rossella Sessa, dirigente Forza Italia.