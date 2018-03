Tutto pronto a Scafati per il lancio della prima stagione concertistica dell'Ensemble Artemus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

SCAFATI. Tutto pronto a Scafati (Sa) per il lancio della prima entusiasmante stagione concertistica dell'Ensemble Artemus, l'orchestra fondata con l'ambizioso obiettivo di valorizzare i giovani musicisti del territorio attraverso la diffusione della musica d'autore. Il cartellone sarà presentato lunedì prossimo (19 marzo), a partire dalle ore 15, nella sala teatro "Don Bosco" a Scafati (Sa). Padroni di casa, Francesco D'Aprea, 28 anni, presidente dell’associazione musicale Artemus e Alfonso Todisco, 23, direttore dell'Ensemble. Scafatesi, laureati al conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno, è da una loro idea che, nell'estate del 2017, nacque il progetto di mettere in piedi un'orchestra formata unicamente da giovani leve (età media: 22 anni) con lo scopo di proporre musica di carattere sinfonico, attraverso un vasto repertorio che vede principalmente l'esecuzione di capolavori assoluti dell'arte del pentagramma (da Pergolesi a Mozart, da Prokofiev a Beethoven, da Liszt a Vivaldi). Un'orchestra agguerrita e motivata, che ha debuttato, nel novembre dello scorso anno, sul palco del teatro "San Francesco" di Scafati riscuotendo subito un enorme successo (300 biglietti venduti e sold out). A dicembre, poi, l'acclamato bis con il concerto di Natale, al teatro San Pietro di Scafati e infine, lo scorso 27 gennaio, l'applauditissimo show della sala del museo temporaneo d'impresa di Pompei (Na). Ora il duo D'Aprea-Todisco ci riprova e annuncia un cartellone ancora più ricco di concerti, suddiviso in sei appuntamenti, a partire dal prossimo 8 aprile, data della prima esibizione al teatro San Pietro, fino al gran finale di ottobre. Un programma che porterà i giovani talenti dell'Ensemble ad esibirsi in chiese e teatri dell'agro-vesuviano per la gioia degli appassionati delle "sette note". LA STAMPA E' INVITATA A PARTECIPARE