Tutto pronto per il Soroptimist Day 2018. L'appuntamento è per l'11 dicembre, alle 19.30, presso gli spazi del teatro Genovesi di via Principessa Sichelgaita a Salerno, dove il Club di Salerno, presieduto da Angela Guerra, proporrà al pubblico Pianeta Donna, una miscellanea di personaggi portati in scena dalla Compagnia dell’Eclissi e da una rappresentanza delle Soroptimiste salernitane. Il 10 dicembre di ogni anno, nella Giornata mondiale dei diritti umani, i Soroptimist Club di tutto il mondo celebrano il Soroptimist Day.

La data è stata scelta perché proprio il 10 dicembre, nel 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamò la Dichiarazione universale dei Diritti Umani. E fu una donna, Eleanor Roosevelt, moglie di Franklin Delano Roosevelt, Delegata degli Stati Uniti all’ONU, Presidente della Commissione per i Diritti Umani e della Commissione per la Condizione delle Donne, che svolse un ruolo determinante per la proclamazione della Dichiarazione dei Diritti Umani, codice etico di importanza fondamentale poiché riconosce a tutte le persone uguali diritti senza distinzione alcuna. Questi principi non solo ci appartengono ma sono la base sulla quale si fonda la nostra attività di Soroptimiste, ed è importante ribadirli sempre, perché in molti Paesi del mondo essi sono ancora costantemente violati. "Il principio ispiratore è dunque la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e il 10 dicembre è per noi momento di incontro e riflessione sulle motivazioni dell’essere Soroptimista - spiega Angela Guerra - Oggi il nostro impegno è finalizzato alla realizzazione di progetti che contribuiscano alla promozione della leadership delle donne offrendo loro, anche nei paesi in via di sviluppo, la concreta possibilità di dedicarsi allo studio per arrivare a posizioni apicali da cui poter dare un contributo al femminile ai loro governi; è dimostrato infatti che i progetti che vedono le donne partecipi in ruoli di primo piano sono quelli più sostenibili e che in maggior numero arrivano alla piena realizzazione".