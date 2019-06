Ravello, turisti ubriachi si denudano davanti al Duomo: l'ira dei residenti

Una nottata da dimenticare, all'insegna della mancanza di senso civico e del rispetto, quella trascorsa a Ravello. Tra le 3 e le 4 del mattino, un gruppo di stranieri, ubriachi, si sono denudati in piazza Vescovado, di fronte al Duomo.

L'appello

Un improbabile spogliarello, in particolare, è stato immortalato in alcune foto scattate con smartphone da alcuni presenti e poi diffuse sui social. Accorato, dunque, l'appello al Comune affinchè provveda a rafforzare i controlli per scongiurare nuovi vergognosi episodi nella splendida perla del salernitano, sempre più alla mercè di incivili e balordi.