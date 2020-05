Ubriaco picchia la convivente davanti alle figliolette: un arresto a Brignano

Carabinieri in azione, nella notte tra il 19 e il 20 maggio: è stato arrestato un 35enne a Brignano, a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una donna che aveva subito un’aggressione da parte del convivente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

I carabinieri hanno bloccato D.A. in stato di alterazione da alcolici che, poco prima, aveva malmenato la convivente per futili motivi, alla presenza delle figlie minori, riportando varie ferite, anche sul viso. La malcapitata, dunque, è stata affidata ai sanitari, mentre il 35enne è stato arrestato per maltrattamenti.