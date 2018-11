Tensione in un noto locale di via Dei Principati per un ubriaco ferito: l'intervento

Era in evidente stato di ubriachezza e non intendeva lasciare il locale, nonostante gli inviti del personale, in quanto avrebbe preteso altro alcol. Tensione, sabato sera, in un noto bar di via Dei Principati per la presenza di un uomo dell'Est Europa che aveva anche una mano ferita.

Allertate, dunque, le forze dell'ordine per bloccare l'uomo e adottare i provvedimenti del caso. Nessuna grave conseguenza, ad ogni modo, ma solo attimi di paura per i presenti.