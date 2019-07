Ubriaco provoca un grave incidente a Cava: denunciato, nei guai anche un pusher di Sarno

Continuano senza sosta, i controlli della Polizia a Cava de' Tirreni, disposti dal questore Maurizio Ficarra, per contrastare l'aumento dei furti registrato nell'ultimo periodo. Grazie ai posti di blocco, con il supporto del reparto Prevenzione Crimine Campania, sono state identificate 531 persone, di cui 197 con precedenti e 8 sono state perquisite, nonchè 292 i veicoli controllati. Inoltre, sono state elevate 23 multe, di cui 5 per mancanza di assicurazione del veicolo, con il sequestro di quest'ultimo. Quattro, poi, gli automobilisti finiti nei guai per non aver sottoposto il mezzo alla revisione prevista e sette le contestazioni per guida con patente scaduta e pertanto ritirata.

Il sinistro

Di notte, poi, si sono verificati due incidenti: in un caso, con feriti gravi, è stato denunciato un cittadino dell'Agro alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze psicotrope. L'uomo è indagato anche per le lesioni causate al passeggero: la patente gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato penalmente.

La droga

Nell'ambito dei controlli nei luoghi della movida, un 27enne di Sarno è stato denunciato per spaccio, sorpreso con 10,5 grammi di hashish suddivisa in 3 tranci avvolti in un fazzoletto custodito nello sportello del veicolo, nonchè con 350 euro nella tasca del pantalone, sicuro guadagno della cessione della sostanza. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale. Infine, altri due giovani sono stati sorpresi in possesso di droga e quindi segnalati in Prefettura. Il monitoraggio continua.