Carnevale di Maiori: uomo ubriaco infastidisce i passanti e si oppone ai carabinieri: denunciato

Arrecava disturbo ad alcuni partecipanti della sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Maiori. Così, un uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato fermato dai Carabinieri e portato in caserma in via precauzionale. Come riporta Il Vescovado, si tratta di un cittadino di Atrani, sulla quarantina, che ha anche opposto resistenza agli agenti.

La denuncia

L’uomo, dunque, è stato denunciato a piede libero per ubriachezza molesta e resistenza a Pubblico Ufficiale.