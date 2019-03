Ubriaco molesto ad Atrani: fugge e si ferisce alla testa, finisce in ospedale

Carabinieri in azione, ad Atrani, giovedì sera, per la presenza in piazza di un ubriaco molesto. Come riporta Il Vescovado, all’arrivo dei Militari, intorno alle 19, l’uomo, un 46enne del posto ha tentato la fuga, ma poco dopo è stato trovato riverso sul selciato in via valle del Dragone, la strada che risale il torrente verso Ravello.

L'identificazione

A soccorrere l'ubriaco, dal volto insanguinato, un residente della zona che lo ha portato al pronto Soccorso di Castiglione: per lui, un trauma cranico con fratture multiple al volto dovute ad una caduta accidentale. Raggiunto dai carabinieri, dunque, è stato identificato: si tratta della stessa persona che domenica scorsa, in stato di ebbrezza, aveva creato disagi durante sfilata dei carri allegorici al Carnevale di Maiori, infastidendo i presenti. Si indaga.