Ubriaco molesto in un locale di via Dei Principati, ferito un carabiniere

Attimi di tensione, questa sera, in via dei Principati. In un locale della zona, un uomo straniero, in stato di ebbrezza, si era reso molesto tanto da costringere i gestori ad allertare i carabinieri. L'extracomunitario avrebbe avuto una colluttazione con i militari intervenuti.

La colluttazione

Secondo alcuni lettori, uno dei carabinieri sarebbe stato colpito al viso dall'ubriaco e trasportato in ospedale dai sanitari del 118, per le cure del caso. Lo straniero, invece, bloccato dalla Polizia intanto giunta sul posto, è stato arrestato.

L'appello

"Non ci sentiamo più sicuri e sereni - ha raccontato una lettrice alla nostra testata- Piazza San Francesco e dintorni, di sera, risultano terra di nessuno e siamo in balia di ubriachi e incivili appena cala il buio. Dovrebbe esserci una pattuglia fissa nella zona, per scongiurare episodi pericolosi come quello di questa sera che potrebbero avere conseguenze ben peggiori", ha concluso. Accertamenti in corso.