"Uccellagione" a Santa Marina, salvati dei cardellini: una denuncia

Forestale in azione, a Santa Marina. I militari di Sapri, nell’ambito del controllo del territorio finalizzato alla tutela della fauna selvatica, hanno effettuato mirati servizi alla località “Foce Bussento – Torre Oliva”, sorprendendo M.P. di Somma Vesuviana, il quale, con l’utilizzo di una rete di cattura in nylon e due richiami acustici per attirare l’avifauna, era intento in uccellagione, modalità di cattura vietata dalla legge.

La denuncia

Grazie ad un approfondito accertamento, sono state scovate anche due gabbie metalliche con all’interno venti esemplari vivi di cardellino comune (Carduelis carduelis) catturati poco prima. I militari, verificata la condizione e vitalità degli uccellini, hanno provveduto alla loro liberazione e posto sotto sequestro tutto il materiale utilizzato per la pratica illecita. Denunciato, infine, il responsabile.

Gallery