"Ho visto un ufo a Salerno e l'ho fotografato": il racconto del ricercatore Giovanni Potenza

Gli “ufo” avvistati in Italia, anche a Salerno. Il Centro Ufologico Mediterraneo ha pubblicato sul proprio sito una serie di avvistamenti di oggetti volanti non identificati che, ultimamente, si sono verificati nel nostro Paese. Le regioni interessate, in particolare, sono Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Toscana. Le località sorvolate dagli “ufo” sono Genova, Rho (Milano), Padova, Narni (Terni), Catania, Salerno e Leonessa (Rimini), Carrara, Bacoli (Napoli).

Quello di Salerno mostra una forma inusitata ed è stato ripreso e fotografato da un ricercatore del C.UFO.M. Giovanni Potenza in pieno giorno con il sopraggiungere di velivoli umani e precisamente due aerei. Ma ecco la sua testimonianza:

“Il giorno 27 dicembre 2018, alle ore 16,43, mi trovavo sul balcone della mia abitazione, intento ad osservare il cielo come, spesso, amo fare, complice anche l’incantevole panorama circostante. Ero rilassato, ma un qualcosa attirava la mia attenzione. Stavo per ritornare in casa, quando la mia attenzione veniva attratta da uno strano oggetto che si librava in direzione sud/sud est, piuttosto alto nel cielo azzurro. Se consideriamo un ideale triangolo rettangolo con il vertice posto nel mio punto di osservazione dove guardavo, la superficie del mare e l’oggetto volante non identificato quest’ultimo volava a oltre 45 gradi. L’ufo mi incuriosiva particolarmente, oltre per il fatto che già a prima vista mi è parso insolito, anche perché era puntiforme e nero e completamente diverso, anche per quanto tra poco dirò, da oggetti osservati in precedenza nelle mie numerose osservazioni. Una “cosa” indubbiamente singolare"."La quota a cui si librava poteva essere, approssimativamente, di circa 150/200 metri, insomma una quota piuttosto bassa se consideriamo gli standard ufologici. Essendo il sottoscritto stato operatore di ripresa, appassionato di fotografia, ma anche abbastanza esperto in immagini sono corso immediatamente ad afferrare la la mia macchina fotografica, una Fuji film Finepix s9500 di buon livello. Quindi ho scattato varie foto, alcune delle quali sono, purtroppo, sfuocate, riuscendo a girare anche tre video. Sono sicuro dell’orario che ho indicato in relazione all’avvistamento, che ritengo particolarmente preciso, in quanto ogni volta che cambio le batterie alla mia macchina fotografica, reimposto sia la data che l’ora “utc gmt” tramite il televideo. Dunque, tornando all’avvistamento, devo dire che è stato piuttosto difficoltoso immortalare e riprendere lo strano intruso. Infatti, ad un certo punto, dopo, inizialmente, aver scattato le foto, ho provato a fare una ripresa, con la stessa macchina (adatta anche ai video) e quindi commutandola nell‘opzione telecamera. Nel fare questa operazione il puntino mi è sfuggito scomparendo dalla vista"."Ecco come si spiega il fatto che, molti testimoni di avvistamenti ufo, sono accusati, spesso, di non essere stati pronti a riprendere gli avvenimenti di cui sono stati protagonisti: infatti, se devi afferrare un apparecchio per fotografare e filmate il fenomeno, finisci per perderlo e quindi si preferisce assistere alle evoluzioni degli oggetti volanti non identificati. Questa regola è stata confermata proprio nell’avvistamento di cui sto parlando,in quanto, proprio per prendere la macchina fotografica ho perso di vista l’ufo. Tuttavia, la mia costanza è stata premiata, in quanto l’oggetto, che credevo di aver perso definitivamente i vista, è riapparso, dopo circa 5 minuti circa, forse di meno, allo zenith (cioè sopra la mia testa). Mi sono meravigliato tantissimo, in quanto, essendo l’oggetto piuttosto lontano, proprio non capisco coma abbia fatto, in così poco tempo ad arrivare sulla verticale del mio corpo. Forse era un altro oggetto? No, era proprio quello che stavo osservando, come confermato dalle immagini che sono riuscito ad ottenere. La spiegazione è che si trattava di un oggetto piuttosto veloce, ma resta il mistero di dove sia finito nel lasso di tempo in cui l’ho perso di vista (circa 5 minuti) atteso che ho cercato in ogni angolo del cielo"."Nell’osservazione della nuova apparizione sopra la mia testa, sono stato aiutato da due aerei, preziosissimi punti di riferimento (sappiamo come tali punti siano importanti nelle osservazioni e nelle analisi degli ufo files), che si possono vedere nelle immagini che ho girato. Tali aerei, hanno fatto un giro di 360° passando sopra l’edificio dove abito. E, sono stati proprio gli aerei che i hanno fatto ritrovare il mio ufo nel mentre li osservavo, avvistando di nuovo il “puntino” che avevo fotografato e ripreso prima con la mia macchina fotografica. Come si potrà notare dalle immagini in video, il puntino appare per un paio di secondi poi scomparendo repentinamente. A mio parere, probabilmente, l’ufo ha preso quota velocemente e quindi è scomparso dalla mia visuale. Ho avuto la netta sensazione e percezione che i due aerei stessero cercando o forse inseguendo l’oggetto. Non è la prima volta che degli aerei sono stati visti nei pressi di oggetti volanti non identificati. È bene rammentare che a Salerno c‘è un aeroporto, esattamente a Pontecagnano, per cui esistono diverse rotte percorse dagli aerei. Tuttavia, si può agevolmente constatare, guardando le immagini, che quelli filmati dal sottoscritto sono due piccoli aerei erano, (privati o militari?), che hanno fatto un‘escursione e poi hanno effettuata una virata dirigendosi verso est".