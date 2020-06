Umberto Procida aka SkooL_B un nuovo promettente giovane producer musicale di Pontecagnano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Umberto Procida, aka SkooL_B producer musicale. Classe 97 nato a Mercato San Severino (SA) , ma residente a Pontecagnano Faiano, dove cresce nei pressi delle scuole medie in via Toscana, ritrovo di molti giovani del territorio e anche di artisti. lncontra molti amici, alcuni di loro sono fondamentali per il percorso che decide di intraprendere. Fin da bambino è sempre stato attratto dalla musica, riusciva a dargli quel senso di leggerezza difficile da spiegare. Una persona che parla poco, ma grazie alla misica riesce ad esprimersi molto più facilmente. A 12 anni inizia a fare Beat Box, passando gran parte della sua adolescenza facendo gare di freestyle con gli amici. Dal 2019 prende parte al progetto all'associazione "Renovatio" insieme ai ragazzi della squadra "Etruria" di Pontecagnano Faiano, nata dall'unione di intendi di tanti ragazzi che vogliono mettere al centro progetti, idee per la promozione del territorio. Impegnata anche tra il sociale, lo sport e l'organizzazione di eventi grazie a Umberto Procida e ai suoi amici e collaboratori, dall'Associazione Renovatio nasce anche uno studio di registrazione disponibile per gli artisti del terriotorio che non hanno un luogo dove produrre la loro musica, la sede è in via Sicilia a Pontecagnano Faiano ed è aperta a tutti gli artisti che intendono avvicinarsi al Mondo musicale e non solo. "Abbiamo aperto questo studio dal nulla, in 8 mesi è nata una realtà in continua evoluzione. La grinta della squadra è fondamentale per andare avanti, siamo tutti amici con un'unico obiettivo ma soprattutto ognuno con un ruolo specifico. Per quanto riguarda i lavori fatti, non sono nulla se penso a quanta strada dovrò ancora fare, ma questo è il bello della musica che è in continuo aggiornamento e ti da sempre una ragione per migliorarti"-dichiara Umberto. - È in uscita con il suo primo lavoro Red Light di Major ft. Cyrus disponibile sul suo profilo Instagram SkooL_B e Spotify. Intanto ci saranno nuove uscite quindi seguite tutti gli altri aggiornamenti di dichiara SkooL_ tramite i suoi canali Social Facebook e Instagram. Comunicato Stampa Giovanni Morra