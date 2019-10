"Forza ragazzi, vi stiamo aspettando": dedica degli Ultras Movement Salerno per Andrea e Antonio

"Antonio alza lo stendardo… veloce!! Andrea alza le mani….fuori la voce!! Forza ragazzi vi stiamo aspettando....i tuoi FRATELLI UMS". Questa la dedica su Facebook degli Ultras Movement Salerno, per Antonio ed Andrea, i due ragazzi feriti nell’incidente avvenuto ieri a Cava, in via De Marinis.

L'incidente

Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter a bordo del quale viaggiavano i due ragazzi appartenenti al gruppo ultras UMS della Curva Sud Siberiano. I giovani sono stati sbalzati sull’asfalto. Sul posto, le ambulanze del 118, che li hanno soccorsi e trasportati all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava: tutti a pregare per Antonio e Andrea.