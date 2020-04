"Un calcio al Covid": arriva il torneo solidale di FIFA 20 per Playstation4

In questo periodo difficile, Rotaract Club Nocera Inferiore Apudmontem, Inter Club Nocera e Giovani D’Oggi si uniscono per combattere il Coronavirus!

Queste tre associazioni hanno organizzato un torneo solidale di FIFA 20 per Playstation4 dal nomeSi tratta di un torneo di beneficenza che ovviamente si disputerà online e il cui ricavato verrà completamente devoluto al Fondo di Solidarietà istituito dal Comune di Nocera Inferiore, per sostenere le attività di contenimento dei contagi e per assistere le famiglie economicamente in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria che attanaglia il territorio. La quota di partecipazione è di 6€, in palio ci sono numerosi gadget e buoni legati al mondo del calcio. Per maggiori info su iscrizione, regolamento e date si può consultare l'evento creato su Facebook dal nome "Un Calcio al Covid-19" ( http://tiny.cc/UnCalcioAlCovi d