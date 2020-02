Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ritorna l’appuntamento mensile con la salute presso il salone di bellezza Langò Parrucchieri a Pontecagnano Faiano. Domenica 1 Marzo alle 18.30 un incontro tra esperti che si confronteranno sul tema della Nutraceutica. Che cos'è la Nutraceutica? Il termine “Nutraceutica” nasce dalla fusione dei termini “nutrizione” e “farmaceutica”, per indicare la disciplina che indaga tutti i componenti o i principi attivi degli alimenti con effetti positivi per la salute, la prevenzione e il trattamento delle malattie. A moderare l’incontro ci sarà Lucia Zoccoli. Gli ospiti che interverranno nel dibattito sono la Dottoressa Erborista Romina Caroccia, La Dottoressa Farmacista Maria Robertazzi e il Maestro di discipline bionaturali e shiatsu Armando Potenza. La salute e la bellezza sono due facce della stessa medaglia e proprio per questo i nostri cicli di incontri vogliono abbracciare in pieno questi temi, con confronti e parerei degli esperti.