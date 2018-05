Un make-up da sogno: torna Francesca Beyouty presso Sant’Anna Farmacie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo il successo dei due incontri, il gruppo Sant’Anna Farmacie è pronto a trasformarsi nuovamente in un regno di bellezza grazie all’arrivo di Beyouty. Come racconta la fondatrice del progetto, la lookmaker Francesca Ragone, Beyouty è il nuovo modo di vivere la bellezza e cercare una sintonia tra anima ed immagine esteriore. Artista stimata ed affermata a livello internazionale, Francesca riesce a veicolare un concetto di bello che prescinde da qualsiasi stereotipo e che, anzi, rappresenta uno strumento per raccontare la personalità di ognuno.

Venerdì 4 maggio, il mondo di Beyouty “invaderà” la nostra sede di Baronissi. Per l’intera giornata, si terranno una serie di make-up sessions durante le quali le nostre clienti avranno il piacere e l’onore di affidare il proprio viso ad una vera e propria artista del make-up. L’appuntamento sarà ripetuto giovedì 7 giugno. Anche la sede di Bellizzi si prepara a replicare i primi due incontri, con altrettante date fissate per l’11 e 24 maggio.

La presenza di Francesca Ragone e di tutto lo staff Beyouty presso le farmacie del gruppo Sant’Anna rappresenta un motivo di grande orgoglio. Le nostre sedi avranno l’opportunità di apprendere da vicino le doti di una professionista che vanta collaborazioni con i principali eventi internazionali di bellezza, moda e spettacolo. Solo per citarne alcuni: New York Fashion Week, Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Milano Fashion Week, Festival Internazionale del Film di Roma. Oggi Francesca è anche volto noto della tv, inviata speciale di Renato Gervasi per il programma televisivo Detto Fatto. È possibile prenotare il proprio trattamento make-up gratuito tramite le nostre pagine Facebook “Farmacia Sant’Anna” e “Farmacia Sant’Anna di Baronissi” oppure telefonando ai numeri 0828/355949 (Bellizzi) e 089/878124 (Baronissi). La prenotazione può essere effettuata anche tramite il nostro sito Santannafarmacie.it.